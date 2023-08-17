O relatório da investigação pública está disponível!

Data de publicação: 28 de fevereiro de 2023

Durante a investigação sobre utilidades públicas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2022, você pôde expressar sua opinião sobre o projeto de transporte público Sénia-Orly (TCSP), que estenderá a linha de ônibus 393 de Thiais – Carrefour de la Résistance até o Aeroporto de Orly.

O relatório detalhado da investigação pública, elaborado pelo comissário investigador, encerra o procedimento da investigação pública. Você encontrará uma opinião fundamentada sobre o projeto, baseada nas opiniões que foram submetidas.

Consulte o relatório e as conclusões do comissário de inquérito