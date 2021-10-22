Ônibus

Extensão da linha de ônibus 393Sénia > Orly

O projeto

A requalificação das zonas logísticas em áreas residenciais nos municípios de Thiais e Orly exige o desenvolvimento de meios de mobilidade para os futuros residentes e funcionários do setor. O projeto de ônibus Sénia-Orly tem vários objetivos: apoiar as transformações do território e facilitar o deslocamento a pé e de bicicleta. O objetivo é estender a linha de ônibus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) desde seu terminal atual em Thiais (Carrefour de la Résistance) até o Aeroporto de Orly, desenvolvendo faixas exclusivas para ônibus (chamadas de local dedicado), mas também implementando instalações dedicadas e seguras ao longo de toda a rota.

Os objetivos do projeto

Servindo em um território em rápida mudança

O ônibus Sénia-Orly será uma extensão do atual local dedicado Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (comum aos ônibus 393 e TVM). Rápida e regular, a ligação Sénia-Orly contribuirá para o dinamismo e a transformação de um território em expansão, atendendo a locais de vida e emprego: o parque empresarial Sénia, a estação Pont de Rungis, o distrito comercial Cœur d'Orly e o aeroporto de Orly, além de vários novos bairros em construção (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly e o projeto vencedor de Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).

Regularidade

O ônibus Sénia – Orly circulará por faixas dedicadas ("local dedicado") com prioridade nos semáforos (exceto nos entroncamentos com o bonde T7), garantindo alta velocidade média e regularidade da linha. Assim, os passageiros terão um meio de transporte confiável, já que o movimento dos ônibus não será retardado pelo de outros veículos.

Acessibilidade

Os ônibus serão equipados com piso baixo para facilitar a entrada e descida de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.

Paradas de ônibus também serão instaladas para permitir o acesso a todos os usuários.

Melhoria do ambiente de vida do território atendido

O projeto também contribuirá para a melhoria do ambiente de vida graças à requalificação das estradas utilizadas com instalações para bicicletas e estacionamento, calçadas largas, plantio de vales (valas estreitas e vegetadas ao longo da estrada que permitem a recuperação e despoluição natural da água da chuva) e árvores ao longo do trajeto.

Conforto

O projeto prevê paradas de ônibus espaçosas e iluminadas, equipadas com painéis de informações em tempo real. Os ônibus articulados de 18m de comprimento serão idênticos aos da atual linha 393 e funcionarão com gás natural.

9

Paradas

4

Municípios cruzados

12,5

km de rota

400 a 700 m

entre cada estação

Uma rede eficiente do território

Correspondências

O objetivo do projeto é facilitar a locomoção dos moradores de Île-de-France. Essa nova infraestrutura de transporte permitirá que, em particular, como extensão do local dedicado existente (entre Sucy-Bonneuil e Thiais), criem novas conexões com várias rotas de transporte público em serviço, mas também em desenvolvimento, a saber:

  • Várias linhas de ônibus, incluindo:
    -A TVM (Trans-Val-de-Marne)
    -Linha de ônibus 319
    -Linha de ônibus 396
    -Linha de ônibus 183
  • Linha C da RER: em Choisy-le-Roi e Pont de Rungis
  • A linha 14 do metrô foi estendida (comissionamento previsto para meados de 2024): nas estações Thiais-Orly (até agora chamadas de Pont de Rungis) e no Aeroporto de Orly
  • A linha de bonde T7: em Caroline Aigle, Cœur d'Orly e Aeroporto de Orly
  • Linha 18 do Grand Paris Express (prevista para inauguração em 2027): no Aeroporto de Orly

Projetos urbanos relacionados

ZAC Chemin des Carrières

Essa ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) está localizada no município de Orly, sob a gestão de projetos da EPA ORSA (Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis Seine Amont): a ZAC Chemin des Carrières está localizada no distrito conhecido como "Vieil Orly" e no parque empresarial Sénia. O projeto prevê a construção de aproximadamente 700 unidades habitacionais em uma área residencial (50.800 m² de área construída (SDP)), 500 m² de SDP comercial, 1.500 m² de SDP comercial e 15.000 m² de espaços públicos. Este ZAC se beneficiará do serviço do ônibus Sénia-Orly.

ZAC du Sénia Thiais-Orly

Esta ZAC (Zona de Desenvolvimento Concertado) está sob a gestão do projeto da EPA ORSA: é uma operação de 41 hectares nos municípios de Thiais e Orly, desenvolvida pela EPA ORSA. Esse ZAC representa metade do perímetro do Sénia.

Quartier Parcs en Scène

Nos municípios de Thiais e Orly, este projeto, vencedor do concurso Inventons la Métropole du Grand Paris, representa uma operação de desenvolvimento de 8 hectares realizada pela LinkCity e pela EPA ORSA.

Setor Courson-Alouettes

Esse setor está localizado ao norte dos trilhos da ferrovia e do setor 2 dos "Quinze Arpents", na comuna de Thiais. O programa inclui a construção de moradias para acomodar 5.900 novos habitantes e escritórios para 4.500 novos trabalhadores.

Setor dos Quinze Arpents

Esse setor tem vários objetivos: apoiar a densificação de um setor estratégico na escala metropolitana da região de Paris, reintegrar o distrito à cidade entre Thiais e Orly e oferecer uma nova experiência urbana ao colocar as pessoas de volta no centro do projeto.

Coração de Orly

O projeto, localizado na cidade de Orly, sob a gestão do Groupe ADP (Aéroports de Paris), é uma vasta operação de planejamento urbano localizada a 12 km ao sul de Paris, nos territórios de Val-de-Marne e Essonne, nas proximidades imediatas do aeroporto de Orly. Esse setor tem como objetivo reunir várias centenas de empresas dentro de um distrito comercial: escritórios, centros comerciais, hotéis, restaurantes, serviços.

