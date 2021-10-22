Servindo em um território em rápida mudança
O ônibus Sénia-Orly será uma extensão do atual local dedicado Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (comum aos ônibus 393 e TVM). Rápida e regular, a ligação Sénia-Orly contribuirá para o dinamismo e a transformação de um território em expansão, atendendo a locais de vida e emprego: o parque empresarial Sénia, a estação Pont de Rungis, o distrito comercial Cœur d'Orly e o aeroporto de Orly, além de vários novos bairros em construção (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly e o projeto vencedor de Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).