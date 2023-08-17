Extensão da linha de ônibus 393Sénia > Orly

A requalificação das zonas logísticas em áreas residenciais nos municípios de Thiais e Orly exige o desenvolvimento de meios de mobilidade para os futuros residentes e funcionários do setor. O projeto de ônibus Sénia-Orly tem vários objetivos: apoiar as transformações do território e facilitar o deslocamento a pé e de bicicleta. O objetivo é estender a linha de ônibus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) de seu terminal atual em Thiais (Carrefour de la Résistance), até o Aeroporto de Orly, desenvolvendo faixas dedicadas ao ônibus (que é chamado de local dedicado); mas também realizar instalações dedicadas e seguras ao longo de toda a rota.
Números-Chave
9
Paradas atendidas
4
Municípios cruzados
12,5Miles
de traçado
400 a 700 m
entre cada estação
Calendário
- 2018-2020Estudos técnicos de viabilidade
- 2020-2021Finalização do Diagrama Esquemático (SDP) e do Arquivo de Consulta de Utilidade Pública (DEUP)
- 2022Inquérito público de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2022
- 2023Declaração de utilidade pública (DUP)
- Hoje2023-2024Lançamento de estudos detalhados (conhecidos como "projeto preliminar" (AVP))