Ônibus

Extensão da linha de ônibus 393Sénia > Orly

A requalificação das zonas logísticas em áreas residenciais nos municípios de Thiais e Orly exige o desenvolvimento de meios de mobilidade para os futuros residentes e funcionários do setor. O projeto de ônibus Sénia-Orly tem vários objetivos: apoiar as transformações do território e facilitar o deslocamento a pé e de bicicleta. O objetivo é estender a linha de ônibus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) de seu terminal atual em Thiais (Carrefour de la Résistance), até o Aeroporto de Orly, desenvolvendo faixas dedicadas ao ônibus (que é chamado de local dedicado); mas também realizar instalações dedicadas e seguras ao longo de toda a rota.

Imagem 1 de 3

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

O projeto declarado de utilidade pública!

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

9

Paradas atendidas

4

Municípios cruzados

12,5Miles

de traçado

400 a 700 m

entre cada estação

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2018-2020
    Estudos técnicos de viabilidade
  2. 2020-2021
    Finalização do Diagrama Esquemático (SDP) e do Arquivo de Consulta de Utilidade Pública (DEUP)
  3. 2022
    Inquérito público de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2022
  4. 2023
    Declaração de utilidade pública (DUP)
  5. Hoje
    2023-2024
    Lançamento de estudos detalhados (conhecidos como "projeto preliminar" (AVP))