Extensão da linha de ônibus 393Sénia > Orly

A requalificação das zonas logísticas em áreas residenciais nos municípios de Thiais e Orly exige o desenvolvimento de meios de mobilidade para os futuros residentes e funcionários do setor. O projeto de ônibus Sénia-Orly tem vários objetivos: apoiar as transformações do território e facilitar o deslocamento a pé e de bicicleta. O objetivo é estender a linha de ônibus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) de seu terminal atual em Thiais (Carrefour de la Résistance), até o Aeroporto de Orly, desenvolvendo faixas dedicadas ao ônibus (que é chamado de local dedicado); mas também realizar instalações dedicadas e seguras ao longo de toda a rota.