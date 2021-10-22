Financiamento e atores

O Estado está investindo em Île-de-France em projetos para modernizar e desenvolver a rede existente. Sua ambição é melhorar a vida diária desses habitantes em termos de viagem. Deseja oferecer a eles uma alternativa ao uso do carro, continuando a construir uma rede de transporte público mais eficiente e acessível a todos e, assim, fortalecer a atratividade da região. Para isso, o Estado está desenvolvendo uma rede para conectar os principais polos da Île-de-France entre si e ao centro da aglomeração, no âmbito da Lei nº 2010-597 de 3 de junho de 2010 sobre a Grande Paris. Apoia projetos de transporte público como a extensão do RER E "Eole" para o oeste, melhora o serviço do RER A, B e D, a extensão das linhas de metrô nos subúrbios internos, a implementação de bondes ou transporte público em faixas dedicadas. Esse forte compromisso do Estado é um dos principais elementos que levou, em janeiro de 2021, à assinatura de um acordo histórico com a Região sobre o futuro do transporte na Região da Capital.