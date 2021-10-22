Financiamento e atores
Os atores do projeto
O Estado
O Estado está investindo em Île-de-France em projetos para modernizar e desenvolver a rede existente. Sua ambição é melhorar a vida diária desses habitantes em termos de viagem. Deseja oferecer a eles uma alternativa ao uso do carro, continuando a construir uma rede de transporte público mais eficiente e acessível a todos e, assim, fortalecer a atratividade da região. Para isso, o Estado está desenvolvendo uma rede para conectar os principais polos da Île-de-France entre si e ao centro da aglomeração, no âmbito da Lei nº 2010-597 de 3 de junho de 2010 sobre a Grande Paris. Apoia projetos de transporte público como a extensão do RER E "Eole" para o oeste, melhora o serviço do RER A, B e D, a extensão das linhas de metrô nos subúrbios internos, a implementação de bondes ou transporte público em faixas dedicadas. Esse forte compromisso do Estado é um dos principais elementos que levou, em janeiro de 2021, à assinatura de um acordo histórico com a Região sobre o futuro do transporte na Região da Capital.
A Região da Île-de-France
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. O desenvolvimento de linhas de ônibus faz parte desse grande programa. A Região também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária.
O Departamento de Val-de-Marne
O Departamento de Val-de-Marne cofinanciou os estudos do DOCP até o Diagrama Esquemático do ônibus Sénia-Orly dentro do âmbito do Contrato Especial Região-Departamento (como os projetos T9, Tzen5, Est-TVM, bondes de Altival, etc.). Ele também é proprietário das estradas em questão. Por muitos anos, o Departamento de Val-de-Marne tem adotado uma política proativa para ajudar a desenvolver o transporte público. Participa do financiamento de muitos projetos de transporte alternativo para o uso do carro, incluindo: as estações de Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac e Pompadour; Instalações para bicicletas, que dobraram desde 2009; Projetos de desenvolvimento visavam acalmar o tráfego e eliminar as interrupções urbanas (bondes T7 e T9, Cabo A, travessia da A86, rota de Pompadour).
Île-de-France Mobilités
A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, ela reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadoras, gestores de infraestrutura, etc.), investe e inova para melhorar o serviço oferecido aos passageiros. Decide e gerencia projetos para o desenvolvimento e modernização de todas as redes de transporte, cuja operação confia às transportadoras. Seu Conselho de Administração, composto pela Região da Île-de-France, pela Cidade de Paris e pelos outros sete departamentos da região da Île-de-France, assim mantém a visão de todo o transporte público na região da Île-de-France (trem, RER, metrô, bonde, T Zen, cabo e ônibus). A Île-de-France Mobilités financia a aquisição do material rodante e os custos operacionais.