O projeto Sénia-Orly TCSP, uma extensão da atual linha de ônibus 393 do Carrefour de la Résistance em Thiais até o Aeroporto de Orly, foi objeto de uma investigação de serviços públicos de 7 de novembro de 2022 a 8 de dezembro de 2022 e coletou 48 pareceres!

Durante a investigação pública, os participantes puderam enviar sua opinião sobre o registro online, por e-mail ao comissário investigador, no registro em papel disponível nas prefeituras de Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste, bem como pelo correio. Também foi possível encontrar o comissário investigador durante as 10 permanências previstas nas prefeituras das cidades envolvidas no projeto.