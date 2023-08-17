Obrigado por participar da investigação pública!
Data de publicação: 14 de fevereiro de 2023
Um olhar para trás sobre a investigação pública
Durante a investigação pública, 48 pessoas puderam expressar sua opinião sobre o projeto Sénia-Orly TCSP, uma extensão da linha de ônibus 393 do Carrefour de la Résistance em Thiais até o Aeroporto de Orly.
Os participantes puderam enviar sua opinião sobre o registro online, por e-mail ao comissário investigador, no registro em papel disponível nas prefeituras de Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste, bem como pelo correio. Também foi possível encontrar o comissário investigador durante as 10 permanências previstas nas prefeituras das cidades envolvidas no projeto.
Reunião pública de 17 de novembro de 2022 em Thiais
Uma reunião de informação pública foi organizada em 17 de novembro de 2022 em Thiais. Isso permitiu que moradores e partes interessadas locais conhecessem e se expressassem sobre o projeto.