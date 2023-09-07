O projeto declarado de utilidade pública!

A investigação pública de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2022 permitiu que você expressasse suas opiniões sobre o projeto de transporte público Sénia-Orly em uma faixa dedicada (TCSP). Após o parecer favorável do comissário investigador, sem reservas ou recomendações, a declaração de utilidade pública do projeto Sénia-Orly TCSP foi pronunciada em 5 de julho de 2023 pelo prefeito de Val de Marne. Isso confirma o interesse geral da operação de desenvolvimento.

Essa declaração de utilidade pública (DUP) permite que a Île de France Mobilités, proprietária do projeto, continue os estudos detalhados com vista à implementação do projeto. O início do trabalho então acontecerá.