Participe da investigação pública de 7 de novembro a 8 de dezembro!

Data de publicação: 2 de novembro de 2022

Quando e como participar?

De 7 de novembro a 8 de dezembro, várias formas de participar estão disponíveis para que você possa dar sua opinião sobre o ônibus Sénia-Orly (extensão da atual linha 393 do Carrefour de la Résistance em Thiais até o aeroporto de Orly):

Registros em papel nas prefeituras de Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste

nas prefeituras de Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste O registro online

Por e-mail em: [email protected]

em: Por correio:

À atenção da Sra. Nicole Soilly, comissária investigadora

Prefeitura de Val-de-Marne

Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial – Escritório do Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública – 3º andar

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 Cedex de Créteil

Você pode se encontrar com o comissário investigador durante as permanências concedidas nas prefeituras de Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste nas datas e horários indicados na plataforma dedicada à investigação.

Uma reunião informativa pública também é organizada na quinta-feira, 17 de novembro, das 19h às 21h, em Thiais (Prefeitura de La Saussaie, Sala A – 56 rue de la Résistance). Esta é uma oportunidade para fazer suas perguntas ao comissário investigador e à equipe do projeto.

Gostaria de saber tudo sobre o projeto?

Todos os documentos que compõem o arquivo da investigação podem ser consultados na plataforma dedicada à investigação e aqui no site do projeto.

Também descubra o arquivo de informações que resume o projeto.