Extensão da linha de ônibus 393Sénia > Orly
Inquérito público
Publicado em
2022.11 - Arquivo de informações - Lançamento da Investigação Pública
5.2 MB
Arquivo de Investigação de Interesse Público - Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas
1.1 MB
Arquivo de Investigação de Utilidade Pública - Anexo B - Nota Explicativa
14.0 MB
Arquivo de Investigação de Serviços Públicos - Anexo C - Planta do Local
258.2 KB
Arquivo de Consulta de Utilidades Públicas - Anexo D - Plano Geral de Obras
5.0 MB
Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - Anexo E - Características das principais estruturas
1.5 MB
Arquivo de Investigação de Utilidades Públicas - Anexo F - Estimativa Resumida de Despesas
610.3 KB
Arquivo de Consulta de Utilidades Públicas - Anexo J - Apêndices
714.3 KB
Ordem da prefeitura que abre a Investigação Pública
318.0 KB
Relatório do Comissário Investigador
3.1 MB
Conclusões do Comissário Investigador
734.3 KB