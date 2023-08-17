Você vai remover vagas de estacionamento?

O direito de passagem do projeto TCSP impacta exclusivamente vagas de estacionamento na Rue du Bas Marin, onde o projeto é inserido de fachada a fachada. São 55 vagas de estacionamento ao longo da calçada e 10 vagas privadas na Place Travy, no restaurante l'Express e no Grand Hôtel Sénia, no nível da futura estação Travy, que será restaurada pelo projeto na rua lateral de Les Lances. Nas outras sequências, não haverá impacto no estacionamento existente relacionado ao direito de passagem do projeto TCSP.