Será necessário remover árvores?

Embora o projeto envolva o abate de árvores, os resultados estimados são positivos, especialmente graças ao replantio e à inserção do vale paisagístico. Assim, estudos preliminares indicam que 108 árvores foram derrubadas como parte do projeto, mas 120 serão replantadas, incluindo cem no vale paisagístico ao longo do TCSP e uma dúzia à direita da Place Travy. Como parte dos projetos urbanos relacionados, o número de árvores plantadas que foram contadas foi de cerca de 600 ao longo de toda a rota, incluindo 300 no ZAC Chemin des Carrières, 190 no setor de Quinze Arpents e 50 no setor de Cœur d'Orly.