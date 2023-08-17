Quem está realizando o projeto?

A Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora de transporte, é a proprietária do projeto. Isso é financiado pelo Estado e pela Região da Île-de-France via o Contrato de Plano Estado-Região, e pelo Departamento de Val-de-Marne via o Contrato Especial Região-Departamento. O departamento de Essonne também intervém de várias formas, como retransmissor para o bloco municipal e contribuinte financeiro, e o Estabelecimento Territorial Público de Grande Orly Seine Bièvre (GOSB), que intervém no campo do desenvolvimento territorial. Por fim, os interessados locais envolvidos pelo trajeto do TCSP Sénia-Orly também estão envolvidos no projeto. São esses os municípios de Orly, Thiais, Rungis e Paray-Vieille-Poste e outros parceiros (o estabelecimento de desenvolvimento público (EPA) Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), Aéroports de Paris (ADP), a RATP, a Société du Grand Paris (SGP), SNCF Réseau). Eles emitem opiniões e monitoram o progresso do projeto.