O projeto apresenta algum risco ambiental?

A autoridade ambiental concluiu que não havia necessidade de uma avaliação de impacto ambiental, pois o projeto não teve impacto significativo na saúde ou no meio ambiente em seu contexto. De fato, os inventários de fauna e flora não revelaram nenhum problema específico na área de estudo do projeto. Não está localizada próxima a um curso d'água (sem risco de inundação), nem próxima a áreas úmidas que possa impactar. Quanto aos riscos naturais e tecnológicos, os riscos são moderados e não têm impacto direto na viabilidade do projeto. Além disso, o projeto será uma oportunidade para transformar os espaços cruzados com o plantio de árvores e a criação de vales vegetados, o que permitirá combater o efeito ilha de calor urbana e coletar água da chuva para infiltrá-la no solo. Além disso, o TCSP Sénia-Orly ajudará a melhorar a qualidade do ar, graças à transição modal dos carros para o transporte público.