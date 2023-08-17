Por que operar o ônibus Sénia-Orly em uma faixa compartilhada com o bonde T7? Eles realmente podem dirigir na mesma faixa sem risco de acidentes?

O agrupamento de plataformas possibilita reduzir a área utilizada para o transporte público no setor de Cœur d'Orly e uma ótima intermodalidade entre esses dois modos de estruturação para Val-de-Marne e Essonne. Estudos foram realizados para avaliar a viabilidade desse agrupamento, seguindo o exemplo de Grenoble ou Tours, e medidas foram tomadas assim que o bonde foi construído para permitir o compartilhamento da plataforma. Nos entroncamentos de acesso ao local compartilhado, a prioridade será dada ao bonde, e as paradas de ônibus ficarão a montante das paradas para permitir que ele pare na estação mesmo que haja um ônibus presente.