Por que criar um local dedicado entre o parque empresarial Sénia e o aeroporto de Orly?

O projeto dedicado ao local atende a 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é apoiar o desenvolvimento do território, e em particular da região de Sénia-Orly: na verdade, as ZAC estão sendo desenvolvidas no território. Como resultado, serão criadas moradias e elas devem ser atendidas por uma linha de transporte público eficiente que as conecte aos principais centros de intercâmbio da região (estações Grand Paris Express, estações RER C e o aeroporto de Orly, que também é um importante polo de emprego). O segundo objetivo é melhorar o serviço até a plataforma do aeroporto de Orly (Cœur d'Orly) a partir dos setores orientais do Val-de-Marne (pois o TCSP Sénia-Orly é a extensão da linha de ônibus 393, que atualmente opera entre Sucy-Bonneuil e Thiais) e, finalmente, o terceiro objetivo é criar um novo serviço a partir do atual local dedicado Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil, em conexão com os modos de estruturação (futura linha 14 sul, futura linha 18).