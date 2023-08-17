Qual é a rota do ônibus Sénia-Orly?

Com um comprimento total de cerca de 12,5 km, o ônibus Sénia-Orly atenderá 9 estações, ligando Thiais a Paray-Vieille-Poste. De norte a sul, o ônibus Sénia-Orly cruzará Thiais, Rungis, Orly e Paray-Vieille-Poste. Por fim, conecta os vários terminais do aeroporto de Orly, formando um circuito de tráfego não sinalizado. O projeto ocorrerá em 2 fases potenciais no nível da Ponte de Rungis. Ao final dos estudos preliminares e da consulta, foi escolhido um caminho. No centro comercial Thiais-village, a variante Allée Royale foi escolhida e, na Avenue de l'Union, compartilhada com a plataforma existente do bonde T7, parece ser a rota mais legível, intermodal e direta para o aeroporto de Orly. Também é uma solução ideal para facilitar conexões, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Como parte de um tecido industrial e urbano em transformação, que está prestes a se tornar mais denso, o ônibus Sénia-Orly atenderá as muitas casas, escritórios e instalações existentes e futuras.