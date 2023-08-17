Qual será o impacto do projeto no tráfego rodoviário?

A capacidade dos eixos de trânsito foi definida para garantir o tráfego rodoviário fluido nos municípios atravessados pela TCSP Sénia-Orly, mesmo em caso de redução no número de faixas em certos setores. Reduzir o número de faixas por direção, quando o tráfego permitir, é uma das alavancas de ação para um desenvolvimento pacífico dos bairros. Isso possibilita a criação de "boulevards urbanos" em ruas que antes eram muito orientadas para a estrada. Os estudos de impacto do local dedicado onde o ônibus circulará no tráfego indicam que seu impacto no tráfego rodoviário será limitado. O setor "Cœur d'Orly" pode ser alvo de um aumento acentuado no tráfego em conexão com o desenvolvimento de um novo distrito comercial. No caso da expansão deste último, calculou-se que o BRT representaria apenas de 5 a 10% da capacidade adicional utilizada dos entroncamentos.