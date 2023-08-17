Quais serão as instalações para ciclismo?

O projeto Sénia-Orly TCSP oferecerá instalações contínuas para ciclismo ao longo da rota TCSP. As instalações para ciclismo são atualmente muito raras e descontínuas na região. Assim, o projeto TCSP Sénia-Orly contribui para melhorar a cobertura do território em termos de infraestrutura para modos suaves, incentivando assim seu uso. O desenvolvimento de bicicletas realizado como parte do projeto proporcionará uma ligação estruturada, direta e contínua do cruzamento da Resistência até a plataforma do aeroporto. A realização desses empreendimentos e as ofertas de estacionamento previstas na direita das estações (12 vagas para bicicletas por estação, ou seja, 6 arcos) e dos polos de intercâmbio (armários seguros de várias dezenas de vagas e arcos) possibilitarão o desenvolvimento do ciclismo no território, que atualmente não existe