Quais são os principais desenvolvimentos que virão nessa área?

O trajeto da TCSP Sénia-Orly faz parte do parque empresarial Sénia, atualmente uma zona industrial e parque empresarial localizado entre o aeroporto de Orly, o aeroporto de Rungis e a A86. Esta área abriga vários programas urbanos e de reurbanização, incluindo:

O projeto Chemin des Carrières ZAC, liderado pela EPA ORSA, tem forte domínio habitacional para atender às necessidades residenciais da cidade de Orly e também integra os serviços e instalações necessários para as necessidades dos novos moradores. O ZAC Chemin des Carrières está na interface com o projeto de ônibus, no nível da rue du Bas Marin.

O projeto de desenvolvimento Parcs en Scène, previsto para 2027. O projeto está localizado ao norte da Rue des Quinze Arpents, onde a TCSP irá funcionar.

O projeto intermunicipal ZAC de Sénia, previsto para 2027. Esta é uma das operações de reurbanização do Sénia realizadas pela EPA ORSA. Cobre um perímetro de 57 hectares localizado nos municípios de Thiais e Orly. O futuro TCSP passará por uma estrada criada como parte do projeto ZAC, que também prevê a requalificação da rue des Quinze Arpents.

O projeto Cœur d'Orly, uma operação para desenvolver um polo terciário que se estende por 130 hectares, na plataforma do aeroporto de Orly. Está planejado criar 40.000 empregos a longo prazo. Está sendo realizada sob a gestão de projetos da Aéroports de Paris (ADP).