Descubra o boletim nº 1!

Desde a consulta preliminar em janeiro-fevereiro de 2023 e sua avaliação no verão de 2023, o projeto para reurbanizar o agrupamento Le Bourget-Drancy continuou.

Em 28 de junho de 2023, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou os resultados da consulta e a continuação dos estudos do projeto com base nas lições aprendidas com a consulta:

Para aprofundar, em conexão com o território, o cenário preferencial sobre a posição da instalação de estacionamento e transporte no centro do triângulo ferroviário;

Aprimorar as instalações para modos de transporte ativos e pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência.

Dos dois cenários para a localização do parque e viagem apresentados durante a consulta, o primeiro, com o estacionamento no coração do triângulo ferroviário, recebeu a maioria das preferências. À luz das lições aprendidas com a consulta, a Île-de-France Mobilités continuará os estudos sobre o projeto selecionado. Isso aprofundará o cenário do Park & Ride no centro do triângulo ferroviário, com acesso claro, seguro e equilibrado para cada modo de transporte.