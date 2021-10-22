Descubra o projeto

Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Desenvolvimentos propostos

Mapas de cenário para a reurbanização do centro da estação Le Bourget-Drancy

Mapas mostrando os dois cenários previstos para o projeto de requalificação da estação Le Bourget-Drancy, no nível da atual estação Le Bourget. A estação atende o RER B, o T11 Express, linhas de ônibus e, amanhã, as novas linhas do metrô 16 e 17. Os mapas mostram os avanços para melhorar a acessibilidade da estação para pedestres, PRMs e usuários de ônibus, além de fortalecer o acesso à estação para os motoristas.

O projeto prevê diversos empreendimentos para melhorar a acessibilidade da estação para todos os usuários de Drancy, sejam eles quais forem, pedestres, usuários de ônibus (PRM), ônibus ou motoristas que continuam seu trajeto de transporte público:

Acessibilidade

um caminho da estação rue de la em Drancy para cruzar os trilhos e alcançar a Place de la Grande Ceinture

Extensão de uma nova passarela

acessível aos passageiros para cruzar os trilhos do RER B e chegar à estação a partir da Place de la Grande Ceinture em Drancy

Realocação do terminal da linha de ônibus 146

ao sul da estação, Estação Rue de la

Criação de 1.170 vagas de estacionamento para bicicletas

de cada lado dos trilhos ferroviários, Place de la Grande Ceinture em Drancy, nas proximidades imediatas das entradas do RER B e depois das M16 e 17 em Le Bourget

Criação de uma nova estrada de acesso

passando sob os trilhos ferroviários (carga) para todos os modos entre a rue des cheminots e a Place de la Grande Ceinture (motoristas, pedestres e ciclistas)

Por fim, o projeto prevê a criação de um parque e volta (P+R) com 300 vagas, destinado a motoristas que vêm usar o transporte público.

Dois cenários são propostos para a criação deste parque e passe:

Cenário 1

Parque e passeio de três andares no triângulo ferroviário na Place de la Grande Céinture

Cenário 1: estacionamento e passeio de três andares no triângulo ferroviário na Place de la Grande Ceinture

Cenário 2

Estacionamento subterrâneo de dois andares com a reconstrução do estádio na superfície, o que abriria caminho para um projeto imobiliário definido pela cidade de Drancy no triângulo ferroviário

Cenário 2: parque subterrâneo de dois andares com a reconstrução do estádio na superfície, o que abriria caminho para um projeto imobiliário definido pela cidade de Drancy no triângulo ferroviário

Um projeto resultante de estudos iniciais com outros cenários estudados

Os desenvolvimentos propostos para consulta são resultado do trabalho colaborativo com todas as autoridades locais e parceiros envolvidos: o Estado, a Região da Île-de-France, o Estabelecimento Público Territorial Terres d'Envol, o departamento de Seine-Saint-Denis, as cidades de Drancy, Le Bourget, La Courneuve, assim como a SNCF e a SGP.

No decorrer desse trabalho, vários cenários de desenvolvimento foram estudados e alguns descartados. Você pode encontrá-las em detalhes no DOCP p.41-42, 43-44 e 45-46 ou em resumo clicando abaixo.

Descubra os cenários de reurbanização que foram descartados

Para mais detalhes sobre o projeto e todos os cenários estudados, consulte o Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP):

Dossiê dos objetivos e principais características do projeto do cluster Le Bourget-Drancy

