Descubra o projeto

Acessibilidade um caminho da estação rue de la em Drancy para cruzar os trilhos e alcançar a Place de la Grande Ceinture

Extensão de uma nova passarela acessível aos passageiros para cruzar os trilhos do RER B e chegar à estação a partir da Place de la Grande Ceinture em Drancy

Realocação do terminal da linha de ônibus 146 ao sul da estação, Estação Rue de la

Criação de 1.170 vagas de estacionamento para bicicletas de cada lado dos trilhos ferroviários, Place de la Grande Ceinture em Drancy, nas proximidades imediatas das entradas do RER B e depois das M16 e 17 em Le Bourget