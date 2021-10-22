Descubra o projeto

Cenário 1
Parque e passeio de três andares no triângulo ferroviário na Place de la Grande Céinture
Mapas mostrando os dois cenários previstos para o projeto de requalificação da estação Le Bourget-Drancy, no nível da atual estação Le Bourget. A estação atende o RER B, o T11 Express, linhas de ônibus e, amanhã, as novas linhas do metrô 16 e 17. Os mapas mostram os avanços para melhorar a acessibilidade da estação para pedestres, PRMs e usuários de ônibus, além de fortalecer o acesso à estação para os motoristas.
O projeto prevê diversos empreendimentos para melhorar a acessibilidade da estação para todos os usuários de Drancy, sejam eles quais forem, pedestres, usuários de ônibus (PRM), ônibus ou motoristas que continuam seu trajeto de transporte público:
Acessibilidade
Extensão de uma nova passarela
Realocação do terminal da linha de ônibus 146
Criação de 1.170 vagas de estacionamento para bicicletas
Criação de uma nova estrada de acesso
Por fim, o projeto prevê a criação de um parque e volta (P+R) com 300 vagas, destinado a motoristas que vêm usar o transporte público.
Parque e passeio de três andares no triângulo ferroviário na Place de la Grande Céinture
Estacionamento subterrâneo de dois andares com a reconstrução do estádio na superfície, o que abriria caminho para um projeto imobiliário definido pela cidade de Drancy no triângulo ferroviário
Os desenvolvimentos propostos para consulta são resultado do trabalho colaborativo com todas as autoridades locais e parceiros envolvidos: o Estado, a Região da Île-de-France, o Estabelecimento Público Territorial Terres d'Envol, o departamento de Seine-Saint-Denis, as cidades de Drancy, Le Bourget, La Courneuve, assim como a SNCF e a SGP.
No decorrer desse trabalho, vários cenários de desenvolvimento foram estudados e alguns descartados. Você pode encontrá-las em detalhes no DOCP p.41-42, 43-44 e 45-46 ou em resumo clicando abaixo.
Para mais detalhes sobre o projeto e todos os cenários estudados, consulte o Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP):