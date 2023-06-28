ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Na confluência dos municípios de Le Bourget, Drancy e La Courneuve, em Seine-Saint-Denis, a estação Le Bourget verá seu público mais que dobrar com a chegada das futuras linhas 16 e 17 do metrô e inúmeros projetos de desenvolvimento na região. O projeto apoia o surgimento da estação Le Bourget-Drancy como um centro multimodal de intercâmbio (PEM) em escala metropolitana. Isso facilitará a viagem de todos os usuários entre Drancy e a estação – sejam pedestres, pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas ou motoristas – para embarcar no RER B, T11 Express, M16, M17 e nas 8 linhas de ônibus.