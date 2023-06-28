ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Na confluência dos municípios de Le Bourget, Drancy e La Courneuve, em Seine-Saint-Denis, a estação Le Bourget verá seu público mais que dobrar com a chegada das futuras linhas 16 e 17 do metrô e inúmeros projetos de desenvolvimento na região. O projeto apoia o surgimento da estação Le Bourget-Drancy como um centro multimodal de intercâmbio (PEM) em escala metropolitana. Isso facilitará a viagem de todos os usuários entre Drancy e a estação – sejam pedestres, pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas ou motoristas – para embarcar no RER B, T11 Express, M16, M17 e nas 8 linhas de ônibus.
Cenários de reurbanização
Números-Chave
55 000Viajantes
até 2030
30%
dos usuários da estação do sul em 2030
3Modos de transporte público
atualmente: RER B, bonde-trem T11 e linhas de ônibus 8
2Linhas Adicionais do Metrô
Até 2027: com a entrada em funcionamento das Linhas 16 e 17 do Metrô
Calendário
- 2022Estudos Preliminares (PCDO)
- 23 de janeiro - 27 de fevereiro de 2023Consulta prévia
- 28 de junho de 2023Aprovação do relatório da consulta preliminar
- HojeAproximadamente 2 anosEstudos preliminares e preliminares (esquemáticos)
- 3 a 5 anosEstudos detalhados (pré-projeto e estudos de projeto)
- 3 a 4 anosObra