ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Na confluência dos municípios de Le Bourget, Drancy e La Courneuve, em Seine-Saint-Denis, a estação Le Bourget verá seu público mais que dobrar com a chegada das futuras linhas 16 e 17 do metrô e inúmeros projetos de desenvolvimento na região. O projeto apoia o surgimento da estação Le Bourget-Drancy como um centro multimodal de intercâmbio (PEM) em escala metropolitana. Isso facilitará a viagem de todos os usuários entre Drancy e a estação – sejam pedestres, pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas ou motoristas – para embarcar no RER B, T11 Express, M16, M17 e nas 8 linhas de ônibus.

Estado
Região de Île-de-France
Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol
Cidade de Drancy
Cidade de Le Bourget
SNCF
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

55 000Viajantes

até 2030

30%

dos usuários da estação do sul em 2030

3Modos de transporte público

atualmente: RER B, bonde-trem T11 e linhas de ônibus 8

2Linhas Adicionais do Metrô

Até 2027: com a entrada em funcionamento das Linhas 16 e 17 do Metrô

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2022
    Estudos Preliminares (PCDO)
  2. 23 de janeiro - 27 de fevereiro de 2023
    Consulta prévia
  3. 28 de junho de 2023
    Aprovação do relatório da consulta preliminar
  4. Hoje
    Aproximadamente 2 anos
    Estudos preliminares e preliminares (esquemáticos)
  5. 3 a 5 anos
    Estudos detalhados (pré-projeto e estudos de projeto)
  6. 3 a 4 anos
    Obra