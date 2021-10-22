Consultoria

A consulta anterior
De 23 de janeiro a 27 de fevereiro de 2023, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar* sobre o projeto de reurbanização da estação Le Bourget-Drancy. Todos os moradores locais, usuários da estação, comerciantes, associações e comunidades foram convidados
Você pôde se expressar sobre o projeto e compartilhar seus comentários durante a consulta, deixando um aviso neste site, devolvendo o cupom T distribuído em caixas de correio e distribuído durante as reuniões ou durante as 4 trocas com a Île-de-France Mobilités (2 reuniões na estação, 1 caminhada com comentários, 1 reunião pública).
No total, quase 700 opiniões foram recebidas pelo site, pelo cupom T e durante as diversas reuniões.