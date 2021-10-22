Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Consultoria

A consulta anterior

De 23 de janeiro a 27 de fevereiro de 2023, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar* sobre o projeto de reurbanização da estação Le Bourget-Drancy. Todos os moradores locais, usuários da estação, comerciantes, associações e comunidades foram convidados

Você pôde se expressar sobre o projeto e compartilhar seus comentários durante a consulta, deixando um aviso neste site, devolvendo o cupom T distribuído em caixas de correio e distribuído durante as reuniões ou durante as 4 trocas com a Île-de-France Mobilités (2 reuniões na estação, 1 caminhada com comentários, 1 reunião pública).

No total, quase 700 opiniões foram recebidas pelo site, pelo cupom T e durante as diversas reuniões.

Leia todas as avaliações postadas no site
Imagem contendo o folheto de consulta, os participantes da caminhada guiada pelo local em 11 de fevereiro de 2023 e a equipe da Île-de-France Mobilités

Após a consulta, quais são os próximos passos?

Nas próximas semanas após o término da consulta, a equipe do projeto irá anotar todas essas contribuições, analisá-las e elaborar lições e diretrizes para estudos futuros. Tudo isso será transcrito em um documento chamado "relatório de consulta", que será então aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

Ao final desse processo (até o final do primeiro semestre de 2023), os resultados da consulta serão tornados públicos e disponibilizados neste site.

Descubra os resultados da consulta preliminar
Imagem mostrando um membro da equipe Île-de-France Mobilités trocando com o público durante a reunião de passageiros na estação Le Bourget
Encontre os documentos da consulta