Cenários de reurbanização não selecionados

Por que esses cenários foram descartados?

Esses cenários 1 e 2 não foram mantidos porque não permitem oferecer intermodalidade de qualidade para pedestres e ciclistas. Além disso, não garantem acesso mais fácil ao triângulo ferroviário, nem melhora na acessibilidade do centro da estação para o povo de Drancy.

Como resultado, os cenários 1 variante e variante 2 do DOCP (dossiê de objetivos e principais características) foram mantidos para consulta e foram renomeados como cenários 1 e 2.