ReurbanizaçãoPôle Le Bourget-Drancy

Cenários de reurbanização não selecionados

Quatro cenários foram considerados para a reurbanização da estação Le Bourget-Drancy: cenário 1 (não selecionado) e cenário 1 com uma variante, cenário 2 (não selecionado) e cenário 2 com uma variante. No final, foram escolhidos os cenários 1 variante e 2 variantes. Encontre abaixo os detalhes dos ajustes dos cenários não mantidos.

Cenário 1 (não mantido)

O Cenário 1 consiste em montar um parque e transporte no triângulo ferroviário, ao sul dos trilhos do RER B, acessível pela Place de la Grande Ceinture e por um acesso pela rue des Cheminots. Esse acesso requer a criação de uma estrutura estrutural de bitola reduzida (altura de 2,80 metros), sob os trilhos da ferrovia.

  • Também prevê o desenvolvimento de um pátio na linha de frente no triângulo ferroviário que leva ao túnel subterrâneo existente por uma rampa acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Esse pátio oferece acesso à ponte estendida da RER B e acomoda estacionamento para bicicletas.
  • Nesse cenário, a Place de la Grande Ceinture é organizada como uma zona de baixa velocidade (20 km/h), acessível a pedestres, ciclistas e motoristas.
  • O acesso ao túnel subterrâneo na Rue de la Station foi reurbanizado, tornando-se acessível a pessoas com mobilidade reduzida, e a calçada foi alargada. Uma nova parada para o ônibus 146 e possivelmente para o ônibus 703 está localizada no cruzamento da rue de la Station com a rue des Colibris.
Cenário 2 (não mantido)

O cenário 2 propõe estender a nova passarela do RER B até a Rue de la Station, oferecendo assim acesso direto de Drancy ao centro da estação, acessível por uma rampa construída na saída do túnel subterrâneo existente.

  • Nesse cenário, o triângulo ferroviário abriga 600 vagas de estacionamento para bicicletas, acessíveis pela Place de la Grande Céinture.
  • Um programa, a ser definido, de 1.500 a 2.000 m² é previsto neste cenário no triângulo ferroviário.
  • O parque e transporte subterrâneo de dois andares é construído sob o campo de futebol na Rue de la Station.
Por que esses cenários foram descartados?

Esses cenários 1 e 2 não foram mantidos porque não permitem oferecer intermodalidade de qualidade para pedestres e ciclistas. Além disso, não garantem acesso mais fácil ao triângulo ferroviário, nem melhora na acessibilidade do centro da estação para o povo de Drancy.

Como resultado, os cenários 1 variante e variante 2 do DOCP (dossiê de objetivos e principais características) foram mantidos para consulta e foram renomeados como cenários 1 e 2.

