Cenários de reurbanização não selecionados

Cenário 1 (não mantido)
O Cenário 1 consiste em montar um parque e transporte no triângulo ferroviário, ao sul dos trilhos do RER B, acessível pela Place de la Grande Ceinture e por um acesso pela rue des Cheminots. Esse acesso requer a criação de uma estrutura estrutural de bitola reduzida (altura de 2,80 metros), sob os trilhos da ferrovia.
- Também prevê o desenvolvimento de um pátio na linha de frente no triângulo ferroviário que leva ao túnel subterrâneo existente por uma rampa acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Esse pátio oferece acesso à ponte estendida da RER B e acomoda estacionamento para bicicletas.
- Nesse cenário, a Place de la Grande Ceinture é organizada como uma zona de baixa velocidade (20 km/h), acessível a pedestres, ciclistas e motoristas.
- O acesso ao túnel subterrâneo na Rue de la Station foi reurbanizado, tornando-se acessível a pessoas com mobilidade reduzida, e a calçada foi alargada. Uma nova parada para o ônibus 146 e possivelmente para o ônibus 703 está localizada no cruzamento da rue de la Station com a rue des Colibris.