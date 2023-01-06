Um retrospecto da reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités de 7 de dezembro de 2022

Em 7 de dezembro de 2022, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou o Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) para o projeto de reurbanização do polo da estação Le Bourget-Drancy, bem como os termos e condições da consulta preliminar que permitirá ao público (moradores locais, moradores, usuários do centro da estação, associações, autoridades locais) expressar suas opiniões sobre o projeto.