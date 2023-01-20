A consulta começa: participe das reuniões com a equipe da Île-de-France Mobilités!

A consulta sobre o projeto de reurbanização da estação de trem Le Bourget-Drancy começou na segunda-feira, 23 de janeiro de 2023.

A equipe do projeto Île-de-France Mobilités espera vê-lo na estação Le Bourget na segunda-feira, 30 de janeiro, das 17h30 às 19h30, e na quinta-feira, 9 de fevereiro, das 7h30 às 9h30. Nossa equipe estará à sua disposição para apresentar os detalhes do projeto, responder suas perguntas e coletar sua opinião.

Outras informações e horários de troca com a equipe do projeto são agendados:

Caminhada guiada do projeto: sábado, 11 de fevereiro, das 10h às 12h, no momento de inscrição dentro do limite de vagas disponíveis: inscreva-se para a caminhada

Reunião informativa pública: quinta-feira, 16 de fevereiro, das 19h às 21h, no Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy.

Durante a consulta, você tem a oportunidade de dar sua opinião.