O relatório da consulta preliminar do projeto do cluster Le Bourget-Drancy está disponível!

Em 28 de junho de 2023, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou os resultados da consulta, as lições aprendidas e as orientações adotadas para a continuação do projeto de reurbanização do agrupamento Le Bourget-Drancy.

Um total de 926 contribuições foram arrecadadas durante a consulta de 23 de janeiro a 27 de fevereiro de 2023, por meio das diversas modalidades implementadas (site do projeto, cupons T anexados a panfletos, reuniões públicas, reuniões locais, caminhadas, etc.).

A consulta confirmou apoio significativo ao projeto, especialmente do povo de Drancy e da Cidade de Drancy, com preferência pelo cenário 1 de instalar a instalação de estacionamento e transporte no coração do triângulo ferroviário.

A Île-de-France Mobilités decidiu continuar o projeto e lançar os estudos preliminares integrando os pontos de atenção que surgiram da consulta, em particular aprofundando:

"Cenário 1", com a instalação Park & Ride de 300 vagas no centro do triângulo ferroviário, com vista à clareza, segurança e um equilíbrio ótimo de funcionalidades;

Caminhos PRM, acesso ao centro da estação para bicicletas, novo acesso rodoviário sob os trilhos de carga para minimizar conflitos de uso;

A Île-de-France Mobilités agradece aos muitos residentes da Île-de-France pela participação, o que enriquecerá a próxima fase de estudo. A Île-de-France Mobilités está comprometida em continuar o trabalho de parceria realizado com as autoridades locais, que têm participado da construção do projeto desde seu início.

