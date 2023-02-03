Nova data para o encontro na estação Le Bourget: venha conversar com a equipe Île-de-France Mobilités

Devido a um movimento de greve, a reunião na estação Le Bourget marcada para terça-feira, 7 de fevereiro, foi adiada.

Venha conhecer a equipe do projeto Île-de-France Mobilités para saber mais sobre o projeto, fazer suas perguntas e dar sua opinião:

Quinta-feira, 9 de fevereiro

Das 7h30 às 9h30.

Na estação Le Bourget

A caminhada guiada pelo local do projeto acontecerá conforme planejado inicialmente, no sábado, 11 de fevereiro, das 10h às 12h.

Até 27 de fevereiro inclusive, você pode dar sua opinião sobre o projeto.