Nova data para o encontro na estação Le Bourget: venha conversar com a equipe Île-de-France Mobilités
Publicado em
Devido a um movimento de greve, a reunião na estação Le Bourget marcada para terça-feira, 7 de fevereiro, foi adiada.
Venha conhecer a equipe do projeto Île-de-France Mobilités para saber mais sobre o projeto, fazer suas perguntas e dar sua opinião:
Quinta-feira, 9 de fevereiro
Das 7h30 às 9h30.
Na estação Le Bourget
A caminhada guiada pelo local do projeto acontecerá conforme planejado inicialmente, no sábado, 11 de fevereiro, das 10h às 12h.
Até 27 de fevereiro inclusive, você pode dar sua opinião sobre o projeto.