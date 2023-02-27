Fim da consulta sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Le Bourget-Drancy!

No total, quase 700 pareceres foram recebidos entre 23 de janeiro e 27 de fevereiro de 2023, pelo site do projeto, pelo cupom T e durante as diversas reuniões organizadas.

A Île-de-France Mobilités e seus parceiros gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Le Bourget-Drancy e que dedicaram tempo para formular suas opiniões e propostas.

Nas próximas semanas, a equipe do projeto irá anotar todas essas contribuições, analisá-las e elaborar lições e diretrizes para estudos futuros. Tudo isso será transcrito em um documento chamado "relatório de consulta", que será então aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

Ao final desse processo (até o final do primeiro semestre de 2023), os resultados da consulta serão tornados públicos e disponibilizados neste site.

Você gostaria de saber mais sobre os próximos passos do projeto? Consulte o cronograma provisório para a reurbanização do centro da estação.

Visite este site para se manter atualizado sobre o andamento do projeto.