Reunião pública em 16/02: venham em grande número!

A consulta sobre o projeto de reurbanização da estação de trem Le Bourget-Drancy começou na segunda-feira, 23 de janeiro de 2023.

Após as reuniões com os passageiros e a caminhada guiada, a equipe do projeto Île-de-France convida você para a reunião de informações públicas.

Ela apresentará os detalhes do projeto de reurbanização do centro da estação e responderá suas perguntas:

Quinta-feira, 16 de fevereiro

Das 19h às 21h.

Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy

Os participantes também serão convidados a enviar suas opiniões e contribuições sobre o projeto por meio de um questionário.

A consulta continuará até 27 de fevereiro, inclusive, para dar sua opinião sobre os desenvolvimentos propostos.