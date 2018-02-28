Opiniões publicadas

Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun

Pour un projet pole-gare en phase avec l’évolution démographique et les projets de développement de toute la CAMVS

Esta consulta ocorre logo após um DOCP muito interessante, um documento que teria que ser assimilado em sua diversidade para contribuir melhor para essa consulta. Entendo que é difícil consultar um do

Projet

Prezada senhora, senhor, Após analisar o projeto de desenvolvimento da estação Melun, parece-me que a consulta aqui se refere apenas aos cenários para cruzar os trilhos ferroviários. Portanto, trata

Franchissement

O Cenário B me parece ser o mais adequado no sentido de que os outros dois têm muito mais desvantagens. Obrigado por pensar nos moradores que moram perto da estação para que o ambiente de vida seja a

scénario de franchissement

Olá Eu voto no cenário B, que me parece ser o mais relevante para os usuários: menos esforço e melhor acesso.

Pour une autre concertation

Um parecer relevante sobre o desenvolvimento do centro da estação só pode ser formulado com base em um arquivo que leva em conta todos os projetos e desenvolvimentos ao redor da estação: distrito come

L'art et l'histoire pour humaniser et embellir la gare

Aqui está meu ponto de vista, A SNCF e as estações de ônibus renovadas nos últimos anos na França são muito semelhantes. Mais práticos, mais acessíveis, mais brilhantes, mais seguros, mas ainda assim

Contribution de MELUN-AGGLO-A-VELO

Anexe a CONTRIBUIÇÃO de MELUN AGGLO A VELO, um ramo da associação Mieux Se Passer à Bicyclette.

Désengorgement de la ville

A situação na Avenida Thiers tornou-se muito complicada; Entre os veículos pesados e os muitos carros... Limites de velocidade não respeitados, semáforos vermelhos também... Como pedestre todos os dia

en faveur du scénario B

O Cenário B é o único que permite uma faixa dedicada aos ciclistas e uma passagem sem diferença significativa de altitude. Uma faixa para bicicletas + pedestres seria perigosa. Uma diferença de altitu

Bus venant de derrière la gare de Melun

Planeje paradas (especialmente os ônibus N e A) logo atrás da estação Melun. Muito tempo perdido cruzando a RN 7 e percorrendo 50 metros. Uma parada logo antes permitiria que você caminhasse até a est