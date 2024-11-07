Consulta pública de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024: informe-se e expresse-se!

De 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024, a investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec visa garantir a informação e participação do público. A investigação pública está sendo conduzida por um comissário independente de investigação, Jordan BONATY, sob a égide da prefeitura de Seine-Saint-Denis. Isso deve tornar possível obter uma declaração de utilidade pública (DUP) com vista à continuação do projeto. Diversos meios de informação e participação estão disponíveis para você durante este momento importante na vida do projeto.