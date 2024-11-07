Consulta pública de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024: informe-se e expresse-se!
De 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024, a investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec visa garantir a informação e participação do público. A investigação pública está sendo conduzida por um comissário independente de investigação, Jordan BONATY, sob a égide da prefeitura de Seine-Saint-Denis. Isso deve tornar possível obter uma declaração de utilidade pública (DUP) com vista à continuação do projeto. Diversos meios de informação e participação estão disponíveis para você durante este momento importante na vida do projeto.
Saiba mais sobre o projeto
Consulte o arquivo da investigação em formato papel na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) ou digitalmente no site oficial do registro digital.
Converse com o Comissário de Investigação durante o horário de atendimento
- Quinta-feira, 7 de novembro, das 9h às 12h , na Prefeitura de Noisy-le-Sec, no Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
- Quarta-feira, 20 de novembro, das 16h às 19h , na sala multiuso Jean Renoir (9 rue Jean Renoir, 93130 Noisy-le-Sec)
- Sábado, 30 de novembro, das 9h às 12h , na prefeitura de Noisy-le-Sec, na Prefeitura – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Segunda-feira, 9 de dezembro, das 14h30 às 17h30 , na Prefeitura de Noisy-le-Sec, no Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Participe enviando sua avaliação
- No registro digital
- Por e-mail para [email protected]
- No registro em papel está disponível na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
- Por correspondência ao conhecimento de:
Senhor Comissário Investigador,
Investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec
Prefeitura de Noisy-le-Sec
Diretoria de Projetos Urbanos
Centro Administrativo
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec