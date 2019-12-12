ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

O projeto de reurbanização do polo da estação Noisy-le-Sec visa ampliar a estação para melhor gestão do fluxo, promover uma melhor intermodalidade e abrir a estação para a cidade. Assim, a viagem para os passageiros será mais fácil e confortável, ao mesmo tempo em que a estação é uma verdadeira centralidade urbana de Noisy-le-Sec.
A investigação pública realizada de 7 de novembro a 9 de dezembro permitiu que você desse sua opinião sobre o projeto de reurbanização do hub da estação.
Diagrama resumido dos principais desenvolvimentos selecionados
Números-Chave
Uma nova passarela para pedestres e um novo prédio para passageiros
3 acessos
2 novos pátios
Uma conexão adequada para pátio alto e pedestres ao pátio inferior
270 vagas de estacionamento para bicicletas
Calendário
- 25 de março - 26 de abril de 2019Consulta prévia
- 12 de dezembro de 2019Aprovação do relatório de consulta pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Estudos preliminares do Esquema de Princípio, estudo de impacto e preparação do arquivo de inquérito de utilidade pública
- 7 de dezembro de 2023Aprovação do arquivo de Inquérito Esquemoso e de Utilidade Pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024Inquérito público
- 2025Declaração de utilidade pública
- Horizonte 2034Comissionamento completo do centro reurbanizado