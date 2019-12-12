Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

O projeto de reurbanização do polo da estação Noisy-le-Sec visa ampliar a estação para melhor gestão do fluxo, promover uma melhor intermodalidade e abrir a estação para a cidade. Assim, a viagem para os passageiros será mais fácil e confortável, ao mesmo tempo em que a estação é uma verdadeira centralidade urbana de Noisy-le-Sec.

A investigação pública realizada de 7 de novembro a 9 de dezembro permitiu que você desse sua opinião sobre o projeto de reurbanização do hub da estação.

Estado
Região de Île-de-France
O estabelecimento público territorial é unido
Cidade de Noisy-le-Sec
Departamento de Seine-Saint-Denis
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

Uma nova passarela para pedestres e um novo prédio para passageiros

3 acessos

na estação a longo prazo, comparado a 2 atualmente

2 novos pátios

topo e base de cerca de 2000m² plantados

Uma conexão adequada para pátio alto e pedestres ao pátio inferior

para pessoas com mobilidade reduzida

270 vagas de estacionamento para bicicletas

no pátio superior da estação

Calendário

  1. 25 de março - 26 de abril de 2019
    Consulta prévia
  2. 12 de dezembro de 2019
    Aprovação do relatório de consulta pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  3. 2021-2023
    Estudos preliminares do Esquema de Princípio, estudo de impacto e preparação do arquivo de inquérito de utilidade pública
  4. 7 de dezembro de 2023
    Aprovação do arquivo de Inquérito Esquemoso e de Utilidade Pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  5. 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024
    Inquérito público
  6. 2025
    Declaração de utilidade pública
  7. Horizonte 2034
    Comissionamento completo do centro reurbanizado