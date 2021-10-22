Descubra o projeto

Para otimizar o tráfego de passageiros, promover melhor intermodalidade, melhorar a qualidade do serviço e abrir a estação para a cidade, vários empreendimentos estão planejados. Estes últimos foram estudados durante os estudos preliminares dentro do quadro do Esquema.

Para ampliar a estação, será criado um novo passarelo mais largo e um novo prédio para passageiros para acomodar melhor os passageiros. As instalações intermodais serão fortalecidas para criar as condições para uma melhor interconexão. Nesse contexto, o projeto inclui a pacificação das faixas de tráfego ao redor do centro, a garantia e adaptação das conexões para pedestres, o desenvolvimento do acesso à estação e a criação de vagas de estacionamento para bicicletas ao redor da estação.

Duas pátias para pedestres ampliadas nos níveis superior e inferior da estação também serão construídas, com a criação de uma ligação confortável acessível a pessoas com mobilidade reduzida (PRM) entre esses dois pátios, permitindo uma melhor abertura da estação para a cidade.

Localizada entre a Rue de la Gare e a Rue Jean-Jaurès, o centro da estação foi projetado para ser compatível com possíveis desenvolvimentos urbanos na região e contribuirá para a revitalização da entrada para o centro da cidade.