Descubra o projeto

Por que reurbanizar o Polo?
O atual prédio de passageiros e a passarela da estação são estreitos e congestionados durante o horário de pico. Do lado de fora, os espaços públicos ao redor dos acessos são de baixa qualidade e de tamanho reduzido. Além disso, as rotas e vagas para pedestres não são muito confortáveis e as instalações para bicicletas e estacionamento são muito pouco desenvolvidas: calçadas muito estreitas, falta de ciclovias seguras, ausência de pátios, passagens de pedestres inseguras, etc. Ao mesmo tempo, a estação Noisy-le-Sec já é muito frequentada e espera-se um aumento de +83% nos fluxos durante o horário de pico da manhã até 2035 em comparação com a situação atual. Esse aumento se deve à sucessiva comissionamento de projetos de transporte entre 2023 e 2035 (veja projetos "relacionados"). Sem esse projeto de reurbanização abrangente, a estação não poderá garantir um movimento tranquilo de pessoas, com risco de demora excessiva para acesso à passarela e congestionamento em sua entrada devido ao seu tamanho reduzido.
Os objetivos do projeto
Ampliação da estação
Criando as condições para uma melhor intermodalidade
Abrindo a estação para a cidade e apoiando seu desenvolvimento
Para otimizar o tráfego de passageiros, promover melhor intermodalidade, melhorar a qualidade do serviço e abrir a estação para a cidade, vários empreendimentos estão planejados. Estes últimos foram estudados durante os estudos preliminares dentro do quadro do Esquema.
Para ampliar a estação, será criado um novo passarelo mais largo e um novo prédio para passageiros para acomodar melhor os passageiros. As instalações intermodais serão fortalecidas para criar as condições para uma melhor interconexão. Nesse contexto, o projeto inclui a pacificação das faixas de tráfego ao redor do centro, a garantia e adaptação das conexões para pedestres, o desenvolvimento do acesso à estação e a criação de vagas de estacionamento para bicicletas ao redor da estação.
Duas pátias para pedestres ampliadas nos níveis superior e inferior da estação também serão construídas, com a criação de uma ligação confortável acessível a pessoas com mobilidade reduzida (PRM) entre esses dois pátios, permitindo uma melhor abertura da estação para a cidade.
Localizada entre a Rue de la Gare e a Rue Jean-Jaurès, o centro da estação foi projetado para ser compatível com possíveis desenvolvimentos urbanos na região e contribuirá para a revitalização da entrada para o centro da cidade.