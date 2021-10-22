Como em todos os projetos realizados pela Île-de-France Mobilités, os atores da região estão intimamente envolvidos no desenvolvimento do projeto do hub da estação Noisy-le-Sec. O projeto também é alvo de consultas públicas envolvendo parceiros, associações, moradores locais, usuários, comerciantes e empresas envolvidas, com o objetivo de enriquecer o projeto e desenvolvê-lo para que atendam da melhor forma às necessidades e expectativas do território.

Assim, na primavera de 2019, a primeira fase da consulta preliminar sobre os objetivos e principais características do projeto permitiu descobrir o projeto e seus desafios. As discussões e opiniões que você expressou nesta ocasião alimentaram a avaliação e as diretrizes do esquema de princípio.

No outono de 2024, o diálogo com os interessados locais e o público continuará como parte da investigação sobre serviços públicos, marcando uma nova etapa na abordagem participativa do projeto.