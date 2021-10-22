Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

A implementação do projeto

As principais etapas do projeto

  • De 25 de março a 26 de abril de 2019: consulta preliminar
  • 12 de dezembro de 2019: aprovação do relatório de consulta pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  • 2020-2023: Estudos preliminares do diagrama esquemático, estudo de impacto e preparação do arquivo de inquérito de utilidade pública
  • 7 de dezembro de 2023: aprovação do arquivo de Inquérito Esquemático e de Utilidade Pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  • Outono de 2024: Inquérito público
  • Meados de 2025: Declaração de utilidade pública
  • 2025: Estudos preliminares de projeto (AVP)*
  • 2026-2027: Procedimentos Administrativos / ELD*
  • 2028 a 2034: Fase de obras*
    - 2028 a 2033: Trabalhos no perímetro ferroviário*
    - Início de 2027 a 2034: Trabalhos no perímetro intermodal: (obras rodoviárias 2027-2028) e trabalhos no pátio superior e inferior / ligação após obras da SNCF (2033-2034)*
  • 2034: Comissionamento completo do hub reurbanizado*

*Essas datas são indicativas e sujeitas à obtenção da declaração de utilidade pública, financiamento e capacidade ferroviária. O cronograma pode ser reavaliado à medida que o projeto avança.

O custo e o financiamento do projeto

Divisão do financiamento para os estudos preliminares do projeto
Os estudos preliminares permitiram definir um custo total do projeto. O custo do projeto é estimado, nesta fase dos estudos, em cerca de €87 milhões, incluindo €75 milhões para o perímetro ferroviário e €12 milhões para o perímetro intermodal.

Os estudos preliminares do projeto, ao custo de €1,2 milhão, são financiados sob o Contrato de Plano Estado-Região (CPER), de acordo com a seguinte divisão: