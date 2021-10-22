A implementação do projeto

Os estudos preliminares permitiram definir um custo total do projeto. O custo do projeto é estimado, nesta fase dos estudos, em cerca de €87 milhões, incluindo €75 milhões para o perímetro ferroviário e €12 milhões para o perímetro intermodal.

Os estudos preliminares do projeto, ao custo de €1,2 milhão, são financiados sob o Contrato de Plano Estado-Região (CPER), de acordo com a seguinte divisão: