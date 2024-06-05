Adoção do Plano Diretor (SDP) do projeto

Após a continuação dos estudos, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou em 7 de dezembro de 2023 o Diagrama Esquemático (SDP) do projeto para requalificar o centro da estação Noisy-le-Sec, bem como o arquivo de investigação de utilidade pública (DEUP).

O que é o Diagrama Esquemático?

O diagrama esquemático é usado para compilar o arquivo de investigação antes da declaração de utilidade pública. Define o programa funcional da operação em termos de integração urbana e qualidade ambiental, operação, segurança, intermodalidade e levando em conta as lições aprendidas e compromissos decorrentes da consulta. Ele especifica ainda o custo e o cronograma do projeto, considerando os riscos e potenciais perigos. O programa será decidido definitivamente após a investigação pública, ao final dos chamados estudos pré-projeto.

Abaixo encontre a deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités e o diagrama de princípios completo.