Adoção do Plano Diretor (SDP) do projeto
Após a continuação dos estudos, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou em 7 de dezembro de 2023 o Diagrama Esquemático (SDP) do projeto para requalificar o centro da estação Noisy-le-Sec, bem como o arquivo de investigação de utilidade pública (DEUP).
O que é o Diagrama Esquemático?
O diagrama esquemático é usado para compilar o arquivo de investigação antes da declaração de utilidade pública. Define o programa funcional da operação em termos de integração urbana e qualidade ambiental, operação, segurança, intermodalidade e levando em conta as lições aprendidas e compromissos decorrentes da consulta. Ele especifica ainda o custo e o cronograma do projeto, considerando os riscos e potenciais perigos. O programa será decidido definitivamente após a investigação pública, ao final dos chamados estudos pré-projeto.
Abaixo encontre a deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités e o diagrama de princípios completo.
Próximo passo: a investigação de interesse público
O projeto está agora em andamento com a preparação da investigação antes da declaração de utilidade pública. O arquivo da investigação, que apresenta o projeto e seu impacto no meio ambiente em detalhes, será examinado pelos serviços do Estado sob a liderança da Prefeitura de Seine-Saint-Denis.
Este arquivo estará disponível para consulta e comentários do público durante a investigação pública, uma etapa regulatória fundamental antes do início do trabalho. A investigação pública está planejada para o outono de 2024, sujeita ao cronograma estabelecido pela Prefeitura.
