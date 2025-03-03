Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

Investigação de utilidade pública: opinião favorável sobre o projeto!

Publicado em

Após a investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec, que ocorreu de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024, o comissário independente de investigação emitiu um parecer favorável sobre o pedido de declaração de utilidade pública para o projeto.

O relatório, a opinião e as conclusões fundamentadas do comissário investigador estão disponíveis abaixo.

PDF

Relatório de Inquérito Público

Février 2025

PDF

Opiniões e submissões fundamentadas

Février 2025

E agora?

Nas próximas semanas, as equipes da Île-de-France Mobilités especificarão o acompanhamento a ser dado ao projeto em relação às reservas e recomendações feitas. Nas próximas semanas, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités deliberará sobre a declaração do projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec. O Prefeito de Seine-Saint-Denis será então solicitado a decidir sobre a utilidade pública do projeto.

