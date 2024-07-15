A ata da reunião pública de 19 de junho está online!
Na quarta-feira, 19 de junho, as equipes da Île-de-France Mobilités vieram se reunir com vocês para apresentar o progresso do projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec desde a consulta preliminar e para responder às suas perguntas antes da investigação pública, planejada para o outono de 2024.
Você pode consultar a ata da reunião abaixo e na biblioteca de mídia.
Foto da reunião pública de 19 de junho