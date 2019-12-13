Os resultados da consulta estão disponíveis!

De 25 de março a 26 de abril de 2019, a consulta sobre a reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec possibilitou reunir as opiniões dos usuários e moradores locais sobre o projeto, identificar melhor suas expectativas e, assim, ajustar o projeto o mais próximo possível às necessidades do território e de seus habitantes. No total, quase 400 opiniões foram coletadas, agradecemos a todos os participantes.

O relatório elaborado pela Île-de-France Mobilités, seus anexos e seu resumo já estão disponíveis.

Este relatório apresenta uma análise quantitativa e qualitativa das opiniões coletadas, observações e perguntas expressas pelos participantes durante a consulta, bem como das lições aprendidas pela Île-de-France Mobilités.

O projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec está em andamento e continuará no próximo ano com a conclusão dos estudos técnicos. Em seguida, o diagrama esquemático e a investigação pública serão realizados. Em caso de opinião favorável da prefeitura, o projeto obterá uma Declaração de Utilidade Pública, pré-requisito para o início das obras.