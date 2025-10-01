O projeto declarado de utilidade pública!

A declaração de utilidade pública do projeto foi pronunciada em 29 de setembro de 2025 pelo prefeito de Seine-Saint-Denis, após o parecer favorável do comissário investigador em fevereiro de 2025 e a declaração do projeto aprovada pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em julho de 2025. Isso confirma o interesse geral do projeto.

A declaração de utilidade pública (DUP) é um passo decisivo para a conclusão da operação.