Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

Consulta pública até 9 de dezembro de 2024: informe-se e expresse-se!

Publicado em

Até 9 de dezembro de 2024, saiba mais e fale-se sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec! Diversos meios de informação e participação estão disponíveis para você durante este momento importante na vida do projeto.

Consulte o arquivo de consulta pública online

Leia o boletim informativo especial sobre a investigação pública

PDF

 -  631.6 KB
Procedimentos para participação na investigação pública

Saiba mais sobre o projeto

Consulte o arquivo da investigação em formato papel na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) ou digitalmente no site oficial do registro digital.

Converse com o Comissário Investigador nas próximas sessões

  • Sábado, 30 de novembro, das 9h às 12h , na prefeitura de Noisy-le-Sec, na Prefeitura – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Segunda-feira, 9 de dezembro, das 14h30 às 17h30 , na Prefeitura de Noisy-le-Sec, no Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Participe enviando sua avaliação

  • No registro digital
  • Por e-mail para [email protected]
  • No registro em papel está disponível na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
  • Por correspondência ao conhecimento de:
    Senhor Comissário Investigador,
    Investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec
    Prefeitura de Noisy-le-Sec
    Diretoria de Projetos Urbanos
    Centro Administrativo
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec

