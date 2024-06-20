A apresentação da reunião pública de 19 de junho em Noisy-le-Sec está online!
Publicado em
Na quarta-feira, 19 de junho, as equipes da Île-de-France Mobilités vieram se reunir com vocês para apresentar o progresso do projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec desde a consulta preliminar e para responder às suas perguntas antes da investigação pública, planejada para o outono de 2024.
Você pode consultar o material de apresentação da reunião abaixo e na biblioteca de mídia. Um relatório está sendo escrito, você será informado sobre sua publicação no site.
As equipes do Île-de-France Mobilités também gostariam de agradecer a todos os participantes por sua presença e contribuições para esta reunião.
Fique informado!
Para garantir que você não perca nenhuma notícia sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec e para ser informado sobre as datas e modalidades da investigação pública agendada para o outono de 2024, assine as notícias do projeto.
Foto da reunião pública de 19 de junho