A apresentação da reunião pública de 19 de junho em Noisy-le-Sec está online!

Na quarta-feira, 19 de junho, as equipes da Île-de-France Mobilités vieram se reunir com vocês para apresentar o progresso do projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec desde a consulta preliminar e para responder às suas perguntas antes da investigação pública, planejada para o outono de 2024.

Você pode consultar o material de apresentação da reunião abaixo e na biblioteca de mídia. Um relatório está sendo escrito, você será informado sobre sua publicação no site.