ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

A investigação pública em 2024

Ao final da consulta, o arquivo de investigação pública do projeto foi submetido e examinado pelos serviços do Estado. Este arquivo foca em particular em todos os ajustes feitos ao projeto pela Île-de-France Mobilités após os diversos momentos de encontro com o público. De fato, o projeto está se tornando cada vez mais concreto e as várias perguntas que ainda poderiam ser feitas há cinco anos quase todas foram respondidas.

A investigação pública é dividida em três etapas:

  • Preparando para a pesquisa
  • A duração da investigação
  • A investigação pós-investigação

A investigação pública ocorrerá de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024. Para esta investigação pública liderada pela Prefeitura de Seine-Saint-Denis, foi nomeado um comissário independente de investigação pelo tribunal administrativo de Montreuil.

Diagrama do progresso da investigação de interesse público sobre a reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec

Quando e como participar?

De 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024, várias formas de participação estão disponíveis para que você possa dar sua opinião sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec.

Gostaria de saber tudo sobre o projeto?

Todos os documentos que compõem o arquivo da investigação podem ser consultados na plataforma dedicada à investigação.

Consulte o arquivo da investigação em formato papel na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) ou digitalmente no site oficial do registro digital.

Converse com o Comissário de Investigação durante o horário de atendimento

  • Quinta-feira, 7 de novembro, das 9h às 12h , na Prefeitura de Noisy-le-Sec, no Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
  • Quarta-feira, 20 de novembro, das 16h às 19h , na sala multiuso Jean Renoir (9 rue Jean Renoir, 93130 Noisy-le-Sec)
  • Sábado, 30 de novembro, das 9h às 12h , na prefeitura de Noisy-le-Sec, na Prefeitura – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Segunda-feira, 9 de dezembro, das 14h30 às 17h30 , na Prefeitura de Noisy-le-Sec, no Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Participe enviando sua avaliação

  • No registro digital
  • Por e-mail em [email protected]
  • No registro em papel está disponível na Prefeitura de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
  • Por correspondência ao conhecimento de:
    Senhor Comissário Investigador,
    Investigação pública sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Noisy-le-Sec
    Prefeitura de Noisy-le-Sec
    Diretoria de Projetos Urbanos
    Centro Administrativo
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec