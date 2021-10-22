A investigação pública em 2024

Ao final da consulta, o arquivo de investigação pública do projeto foi submetido e examinado pelos serviços do Estado. Este arquivo foca em particular em todos os ajustes feitos ao projeto pela Île-de-France Mobilités após os diversos momentos de encontro com o público. De fato, o projeto está se tornando cada vez mais concreto e as várias perguntas que ainda poderiam ser feitas há cinco anos quase todas foram respondidas.

A investigação pública é dividida em três etapas:

Preparando para a pesquisa

A duração da investigação

A investigação pós-investigação

A investigação pública ocorrerá de 7 de novembro a 9 de dezembro de 2024. Para esta investigação pública liderada pela Prefeitura de Seine-Saint-Denis, foi nomeado um comissário independente de investigação pelo tribunal administrativo de Montreuil.