A consulta preliminar de 2019
De 25 de março a 26 de abril de 2019, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar sobre o projeto do hub da estação Noisy-le-Sec. Todos os moradores locais, usuários, empresas, associações e comunidades foram convidados a participar para enriquecer o projeto e fazê-lo evoluir para que atendam melhor às necessidades e expectativas do território.
Durante a consulta preliminar, o público pôde trocar com a Île-de-France Mobilités em várias reuniões e participar por diferentes modalidades: durante trocas com a equipe do projeto, no site através do formulário de contribuição e, finalmente, pelo correio com os T-cupons anexados ao folheto distribuído no território.
339Contribuições recebidas
2Encontros de viajantes
1Reunião pública
1Caminhar-oficina
A questão do desenvolvimento do pátio foi o tema mais representado, especialmente por causa dos três cenários apresentados. Os outros temas destacados focaram, em particular, em outros aspectos relacionados ao desenvolvimento da estação (o prédio de passageiros e a passarela, intermodalidade ao redor da estação, etc.).
Os resultados da consulta
Os resultados dessa consulta, as lições aprendidas e as orientações adotadas para o restante do projeto foram aprovados pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 12 de dezembro de 2019.