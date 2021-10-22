A consulta preliminar de 2019

De 25 de março a 26 de abril de 2019, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar sobre o projeto do hub da estação Noisy-le-Sec. Todos os moradores locais, usuários, empresas, associações e comunidades foram convidados a participar para enriquecer o projeto e fazê-lo evoluir para que atendam melhor às necessidades e expectativas do território.

Durante a consulta preliminar, o público pôde trocar com a Île-de-France Mobilités em várias reuniões e participar por diferentes modalidades: durante trocas com a equipe do projeto, no site através do formulário de contribuição e, finalmente, pelo correio com os T-cupons anexados ao folheto distribuído no território.