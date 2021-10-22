Um plural de gerenciamento de projetos

A Île-de-France Mobilités é a autoridade contratante para os estudos preliminares, bem como para a preparação e realização da investigação pública. Posteriormente, o projeto do hub da estação Noisy-le-Sec será realizado por vários proprietários do projeto, que serão responsáveis, simultaneamente ou consecutivamente, pelos estudos detalhados de projeto até a execução das obras. A Île-de-France Mobilités garantirá a adequada coordenação dos elementos do programa:

No perímetro operacional ferroviário, a gestão do projeto é assegurada pela SNCF Gares et Connexions;

No perímetro operacional intermodal, a gestão do projeto é assegurada pela cidade de Noisy-le-Sec, pelo Departamento de Seine-Saint-Denis (CD93) em suas estradas departamentais e pela SNCF Gares et Connexions em seu terreno.