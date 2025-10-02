ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec
Inquérito público
Atualizado em
Declaração de utilidade pública
Decreto da prefeitura
Septembre 2025
Apêndice 1
Plan général des travaux
Apêndice 2
Déclaration de projet
Apêndice 3
Synthèse des consultations du public
Declaração do projeto Île-de-France Mobilités
Declaração do Projeto
Juillet 2025
Comunicação jurídica
Ordem de abertura da investigação pública
Octobre 2024
Aviso de inquérito público
Novembre 2024
O relatório e as conclusões do comissário investigador
Relatório de Inquérito Público
Février 2025
Opiniões e submissões fundamentadas
Février 2025
O arquivo do inquérito público
Guia de leitura
Guia de leitura
Salas A a D
A - Propósito da investigação
B - Nota explicativa
C - Planta do local
D - Plano geral das obras
Exibições E - Estudo de Impacto
E0 - Preâmbulo
E1 - Resumo Não Técnico
E2 - Variantes de substituição
E3 - Descrição do Projeto
E4 - Estado inicial
E5 - Impactos e Medidas
E6 - Impactos Cumulativos
E7 - Vulnerabilidade
E8 - Infraestrutura de transporte
E9 - Impactos do Natura 2000
E10 - Métodos e autores
Emostras F a H
F - Avaliação resumida dos gastos
G - Avaliação socioeconômica
H - Anexos, parecer emitido sobre o projeto e resposta do proprietário do projeto