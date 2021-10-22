Os princípios do desenvolvimento e da operação

Os empreendimentos selecionados no perímetro ferroviário

Uma nova passarela para pedestres e um novo prédio para passageiros

O projeto final inclui a criação de um novo prédio de dois andares para passageiros e uma nova passarela para pedestres, maior e mais funcional, para acomodar mais passageiros no futuro. A passarela existente será mantida apenas para a saída de passageiros.

A nova passarela será posicionada no meio das plataformas existentes. Ele proporcionará acesso a todas as plataformas por meio de escadas rolantes no lado oeste e escadas no lado leste. Cada plataforma também será acessível por um elevador, localizado no centro da passarela. A nova passarela será equipada com 5 escadas fixas, 5 escadas rolantes e 5 elevadores para acessar as diversas plataformas. Assim, todas as plataformas estarão acessíveis para PRMs e os caminhos PRM serão garantidos nas plataformas.

O novo edifício de passageiros, que se estende por mais de 1000m² em dois níveis, é o elemento essencial do projeto central, pois será o novo ponto de integração da estação Noisy-le-Sec, permitindo que passageiros sejam acompanhados do pátio para pedestres até a nova passarela. Também é o principal marco urbano do centro da estação Noisy-le-Sec e deve naturalmente direcionar os passageiros para as plataformas da estação. Está posicionada ao longo dos trilhos ferroviários existentes, entre o PASO (passagem subterrâneo) e o pátio superior da frente. Ele foi projetado para ser o mais compacto possível em termos de área de superfície, a fim de reduzir o impacto de carbono associado à sua construção. Seu telhado será vegetado para gerenciar a água da chuva e garantir melhor integração urbana. A relação entre os níveis superior e inferior do edifício de passageiros é assegurada por uma escada e um elevador acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

A reurbanização da passarela existente

A passarela existente foi mantida apenas na direção das saídas da estação para facilitar o tráfego de passageiros, criando assim mais saídas possíveis das plataformas.

Novos abrigos no cais

A demolição e reconstrução dos abrigos são necessárias para a construção da passarela. Como parte do projeto central, está planejado demolir os 3 abrigos de plataforma existentes e reconstruir 3 novos abrigos de plataforma, nas plataformas 1, 3 e 4, para proteger os passageiros do mau tempo durante o tempo de espera. A plataforma 2 não será equipada com novos abrigos porque o RER E não a atende.