Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle-gare Noisy-le-Sec

Os princípios do desenvolvimento e da operação

O projeto de reurbanização do centro da estação é dividido em dois perímetros:

  • O perímetro ferroviário correspondente à estação (prédio de passageiros, passarela, passagem subterrânea e plataformas);
  • O perímetro intermodal corresponde a espaços públicos para trocas intermodais (pátios, estradas).
O perímetro de estudo próximo e o perímetro operacional, ferroviário e intermodal
O perímetro de estudo próximo e o perímetro operacional, ferroviário e intermodal

Mapa do perímetro de estudo próximo e do perímetro operacional, ferroviário e intermodal

Os empreendimentos selecionados no perímetro ferroviário

Uma nova passarela para pedestres e um novo prédio para passageiros

O projeto final inclui a criação de um novo prédio de dois andares para passageiros e uma nova passarela para pedestres, maior e mais funcional, para acomodar mais passageiros no futuro. A passarela existente será mantida apenas para a saída de passageiros.

A nova passarela será posicionada no meio das plataformas existentes. Ele proporcionará acesso a todas as plataformas por meio de escadas rolantes no lado oeste e escadas no lado leste. Cada plataforma também será acessível por um elevador, localizado no centro da passarela. A nova passarela será equipada com 5 escadas fixas, 5 escadas rolantes e 5 elevadores para acessar as diversas plataformas. Assim, todas as plataformas estarão acessíveis para PRMs e os caminhos PRM serão garantidos nas plataformas.

O novo edifício de passageiros, que se estende por mais de 1000m² em dois níveis, é o elemento essencial do projeto central, pois será o novo ponto de integração da estação Noisy-le-Sec, permitindo que passageiros sejam acompanhados do pátio para pedestres até a nova passarela. Também é o principal marco urbano do centro da estação Noisy-le-Sec e deve naturalmente direcionar os passageiros para as plataformas da estação. Está posicionada ao longo dos trilhos ferroviários existentes, entre o PASO (passagem subterrâneo) e o pátio superior da frente. Ele foi projetado para ser o mais compacto possível em termos de área de superfície, a fim de reduzir o impacto de carbono associado à sua construção. Seu telhado será vegetado para gerenciar a água da chuva e garantir melhor integração urbana. A relação entre os níveis superior e inferior do edifício de passageiros é assegurada por uma escada e um elevador acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

A reurbanização da passarela existente

A passarela existente foi mantida apenas na direção das saídas da estação para facilitar o tráfego de passageiros, criando assim mais saídas possíveis das plataformas.

Novos abrigos no cais

A demolição e reconstrução dos abrigos são necessárias para a construção da passarela. Como parte do projeto central, está planejado demolir os 3 abrigos de plataforma existentes e reconstruir 3 novos abrigos de plataforma, nas plataformas 1, 3 e 4, para proteger os passageiros do mau tempo durante o tempo de espera. A plataforma 2 não será equipada com novos abrigos porque o RER E não a atende.

Os desenvolvimentos selecionados no perímetro intermodal

A criação dos pátios dianteiros

O projeto prevê a criação de um pátio alto no nível da rue Jaurès, um pátio baixo no nível da rue de la Gara , bem como um elo urbano incluindo uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Esses espaços serão adaptados e adaptados para promover o tráfego de passageiros. Eles também serão plantados com vegetação para torná-los locais agradáveis para espera e trocas intermodais.

Planta do pátio superior e a divisão dos diversos paisagismo desejados

O pátio superior também incluirá o alargamento da calçada atrás da estação T1, possibilitado pela demolição da Rotunda.

O pátio inferior será estendido até o trecho sem saída da Rue de la Gare e será fechado ao tráfego rodoviário, exceto para certos usos específicos. A reurbanização da Rue de la Gare consiste em modificar completamente os espaços públicos e tornar a área ao redor da rua mais verde. Assim, os pedestres desfrutarão de um espaço tranquilo. O acesso rodoviário necessário para os moradores locais e as funções logísticas relacionadas à estação serão mantidos.

A ligação pedestre entre os pátios superior e inferior

A ligação para pedestres entre o pátio superior e inferior, acessível a pessoas com mobilidade reduzida, será feita por meio de uma rampa. A rampa forma uma ligação entre os dois pátios da estação enquanto cria um espaço paisagístico mais acolhedor.

Estacionamento para bicicletas

O projeto planeja instalar vagas de estacionamento para bicicletas de forma equilibrada entre os níveis superior e inferior do agrupamento. 270 vagas de estacionamento para bicicletas serão instaladas no nível superior da estação, além das 480 vagas planejadas a partir de 2025 no nível inferior. O projeto oferece espaços seguros para armários e espaços protegidos gratuitos.

Desenvolvimento rodoviário - Parte superior

O projeto planeja limitar o tráfego na parte superior da estação, que atualmente é de mão dupla, e o tráfego entre a Avenue Bir-Hakeim e a Rue Jean Jaurès será permitido apenas para ônibus e bicicletas. Os veículos que vierem da ponte Gallieni serão direcionados para a Avenue Bir-Hakeim e depois para a Rue Dombasle. O tráfego será proibido no Boulevard de la République entre a Rue Jean Jaurès e o Boulevard Michelet no sentido de oeste a leste, sendo permitidos apenas ônibus e bicicletas.

Uma ciclovia também será oferecida no Boulevard de la République. Por fim, o projeto também visa oferecer áreas de espera mais qualitativas para os pontos de ônibus, ampliando as calçadas do Boulevard de la République.

Mapa das ciclovias para acesso à estação e aos estacionamentos planejados
Situação projetada do plano de tráfego ao redor do polo da estação Noisy-le-Sec, com vista à entrada em funcionamento da extensão do bonde T1
Situação projetada do plano de tráfego ao redor do polo da estação Noisy-le-Sec, com vista à entrada em funcionamento da extensão do bonde T1

Situação projetada do plano de tráfego ao redor do polo da estação Noisy-le-Sec, com vista à entrada em funcionamento da extensão do bonde T1

Um projeto com múltiplos benefícios

  • Um centro de transporte multimodal mais funcional, contribuindo para a atratividade do território
  • Melhoria do tráfego, segurança e conforto dos passageiros
  • Espaços públicos calmos e ampliados nas entradas da estação para beneficiar modos ativos (caminhada, ciclismo, etc.)
  • Melhoria da qualidade do ar e do ambiente de vida: ecovalorização dos pátios, transição modal do carro para o transporte público e modos ativos.