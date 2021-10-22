O projeto prevê a criação de um pátio alto no nível da rue Jaurès, um pátio baixo no nível da rue de la Gara , bem como um elo urbano incluindo uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Esses espaços serão adaptados e adaptados para promover o tráfego de passageiros. Eles também serão plantados com vegetação para torná-los locais agradáveis para espera e trocas intermodais.
Os princípios do desenvolvimento e da operação
O projeto de reurbanização do centro da estação é dividido em dois perímetros:
- O perímetro ferroviário correspondente à estação (prédio de passageiros, passarela, passagem subterrânea e plataformas);
- O perímetro intermodal corresponde a espaços públicos para trocas intermodais (pátios, estradas).
Mapa do perímetro de estudo próximo e do perímetro operacional, ferroviário e intermodal
Os empreendimentos selecionados no perímetro ferroviário
Uma nova passarela para pedestres e um novo prédio para passageiros
O projeto final inclui a criação de um novo prédio de dois andares para passageiros e uma nova passarela para pedestres, maior e mais funcional, para acomodar mais passageiros no futuro. A passarela existente será mantida apenas para a saída de passageiros.
A nova passarela será posicionada no meio das plataformas existentes. Ele proporcionará acesso a todas as plataformas por meio de escadas rolantes no lado oeste e escadas no lado leste. Cada plataforma também será acessível por um elevador, localizado no centro da passarela. A nova passarela será equipada com 5 escadas fixas, 5 escadas rolantes e 5 elevadores para acessar as diversas plataformas. Assim, todas as plataformas estarão acessíveis para PRMs e os caminhos PRM serão garantidos nas plataformas.
O novo edifício de passageiros, que se estende por mais de 1000m² em dois níveis, é o elemento essencial do projeto central, pois será o novo ponto de integração da estação Noisy-le-Sec, permitindo que passageiros sejam acompanhados do pátio para pedestres até a nova passarela. Também é o principal marco urbano do centro da estação Noisy-le-Sec e deve naturalmente direcionar os passageiros para as plataformas da estação. Está posicionada ao longo dos trilhos ferroviários existentes, entre o PASO (passagem subterrâneo) e o pátio superior da frente. Ele foi projetado para ser o mais compacto possível em termos de área de superfície, a fim de reduzir o impacto de carbono associado à sua construção. Seu telhado será vegetado para gerenciar a água da chuva e garantir melhor integração urbana. A relação entre os níveis superior e inferior do edifício de passageiros é assegurada por uma escada e um elevador acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.
A reurbanização da passarela existente
A passarela existente foi mantida apenas na direção das saídas da estação para facilitar o tráfego de passageiros, criando assim mais saídas possíveis das plataformas.
Novos abrigos no cais
A demolição e reconstrução dos abrigos são necessárias para a construção da passarela. Como parte do projeto central, está planejado demolir os 3 abrigos de plataforma existentes e reconstruir 3 novos abrigos de plataforma, nas plataformas 1, 3 e 4, para proteger os passageiros do mau tempo durante o tempo de espera. A plataforma 2 não será equipada com novos abrigos porque o RER E não a atende.
Os desenvolvimentos selecionados no perímetro intermodal
A criação dos pátios dianteiros
O pátio superior também incluirá o alargamento da calçada atrás da estação T1, possibilitado pela demolição da Rotunda.
O pátio inferior será estendido até o trecho sem saída da Rue de la Gare e será fechado ao tráfego rodoviário, exceto para certos usos específicos. A reurbanização da Rue de la Gare consiste em modificar completamente os espaços públicos e tornar a área ao redor da rua mais verde. Assim, os pedestres desfrutarão de um espaço tranquilo. O acesso rodoviário necessário para os moradores locais e as funções logísticas relacionadas à estação serão mantidos.
A ligação pedestre entre os pátios superior e inferior
A ligação para pedestres entre o pátio superior e inferior, acessível a pessoas com mobilidade reduzida, será feita por meio de uma rampa. A rampa forma uma ligação entre os dois pátios da estação enquanto cria um espaço paisagístico mais acolhedor.
Estacionamento para bicicletas
O projeto planeja instalar vagas de estacionamento para bicicletas de forma equilibrada entre os níveis superior e inferior do agrupamento. 270 vagas de estacionamento para bicicletas serão instaladas no nível superior da estação, além das 480 vagas planejadas a partir de 2025 no nível inferior. O projeto oferece espaços seguros para armários e espaços protegidos gratuitos.
Desenvolvimento rodoviário - Parte superior
O projeto planeja limitar o tráfego na parte superior da estação, que atualmente é de mão dupla, e o tráfego entre a Avenue Bir-Hakeim e a Rue Jean Jaurès será permitido apenas para ônibus e bicicletas. Os veículos que vierem da ponte Gallieni serão direcionados para a Avenue Bir-Hakeim e depois para a Rue Dombasle. O tráfego será proibido no Boulevard de la République entre a Rue Jean Jaurès e o Boulevard Michelet no sentido de oeste a leste, sendo permitidos apenas ônibus e bicicletas.
Uma ciclovia também será oferecida no Boulevard de la République. Por fim, o projeto também visa oferecer áreas de espera mais qualitativas para os pontos de ônibus, ampliando as calçadas do Boulevard de la République.
Situação projetada do plano de tráfego ao redor do polo da estação Noisy-le-Sec, com vista à entrada em funcionamento da extensão do bonde T1
Um projeto com múltiplos benefícios
- Um centro de transporte multimodal mais funcional, contribuindo para a atratividade do território
- Melhoria do tráfego, segurança e conforto dos passageiros
- Espaços públicos calmos e ampliados nas entradas da estação para beneficiar modos ativos (caminhada, ciclismo, etc.)
- Melhoria da qualidade do ar e do ambiente de vida: ecovalorização dos pátios, transição modal do carro para o transporte público e modos ativos.