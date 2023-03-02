Aprovação da Declaração do Projeto

Data de publicação: 3 de novembro de 2021

Após a investigação pública realizada de 23 de abril a 26 de maio de 2021, e a opinião favorável do comissário investigador sobre o projeto entregue no final de julho, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou em 11 de outubro de 2021 a declaração do projeto para a reurbanização do polo da estação Val de Fontenay.

A declaração do projeto justifica o interesse geral do projeto. Ela enfrenta os desafios de tornar a estação acessível e melhorar sua segurança. O projeto também permite que a estação seja adaptada à chegada de novos meios de transporte pesado e ao desenvolvimento urbano da região. Além disso, o projeto de reurbanização da estação ferroviária do Val de Fontenay promove o uso do transporte público, é compatível com os documentos de planejamento e possui um equilíbrio socioeconômico positivo.

A declaração do projeto também especifica o acompanhamento dado às recomendações feitas pelo comissário investigador após a investigação pública:

Recomendação 1, solicitação de coordenação de todos os edifícios de passageiros planejados no setor Nordeste: Île-de-France Mobilités já é responsável por coordenar os estudos dos diversos elementos do centro da estação que serão realizados por cada proprietário do projeto (RATP, SGP, SNCF Gares & Connexion e SPL Marne au Bois). Essa missão continuará para garantir a coerência geral do programa do cluster;

Recomendação 2, avaliação e restrição das rotas e paradas de ônibus que atendem o lado leste do agrupamento: Île-de-France Mobilités continuará os estudos sobre o posicionamento dos pontos de ônibus e examinará a oportunidade de integrar uma estação rodoviária adicional a leste (uma estação rodoviária já está planejada a oeste). Os impactos da reestruturação da rede de ônibus relacionados ao projeto e a outros projetos de transporte local serão levados em consideração;

recomendação 3, segurança das plataformas RER E: Île-de-France Mobilités solicitará à SNCF Gares & Connexions que realize a operação de descongestionamento e torne o RER E acessível em Val de Fontenay o mais rápido possível e, enquanto os desenvolvimentos estruturais, implemente medidas de curto prazo;

Recomendação 4, a adição de vagas de estacionamento para o ponto de desembarque, para táxis e para pessoas com mobilidade reduzida, a leste e oeste da estação: a Île-de-France Mobilités se compromete a estudar a integração de vagas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida a oeste da estação e até dentro das limitações do local.

O próximo passo é a decisão do prefeito, que deve decidir sobre a utilidade pública do projeto.

