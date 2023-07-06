ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

A estação Val de Fontenay é atendida pelas linhas do RER A e E e sete linhas de ônibus durante o dia e dois noctiliens. Com 115.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a principal estação da região leste da Île-de-France.

Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Bonde T1, Bus Bord de Marne, Metrô 1, Metrô 15 e RER E estendidos para o oeste) e ao desenvolvimento urbano na região. Val de Fontenay terá um papel importante na dinâmica de desenvolvimento da região oriental da Île-de-France.

Está se tornando essencial repensar o layout e a operação da estação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.