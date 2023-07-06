Poste - Estação

ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

Atualizado em

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Cidade de Fontenay-sous-Bois
Sociedade de Grandes Projetos
Île-de-France Mobilités

A estação Val de Fontenay é atendida pelas linhas do RER A e E e sete linhas de ônibus durante o dia e dois noctiliens. Com 115.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a principal estação da região leste da Île-de-France.

Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Bonde T1, Bus Bord de Marne, Metrô 1, Metrô 15 e RER E estendidos para o oeste) e ao desenvolvimento urbano na região. Val de Fontenay terá um papel importante na dinâmica de desenvolvimento da região oriental da Île-de-France.

Está se tornando essencial repensar o layout e a operação da estação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.

Notícias

Todas as notícias sobre projectos

Números-Chave

Calendário provisório

O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:

  • no médio prazo, com a chegada do Bonde e Ônibus T1 de Marne (TCSP ex-RN34)
  • a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.

Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.

Finanças e actores

Finanças

O projeto de requalificação do polo da estação Val de Fontenay é dividido em ações de diferentes tipos:

  • a dessaturação da estação existente;
  • a acessibilidade do RER E e a conexão entre o RER E e o RER A;
  • a interconexão com o Metrô 15 (liderado pela Société du Grand Paris) e o Metrô 1 (liderado por um coproprietário do projeto Île-de-France Mobilités e RATP);
  • apoio à chegada de projetos estruturais na superfície (Bonde T1).

Assim, o projeto é elegível para vários tickets de financiamento:

  • o financiamento previsto no Contrato do Plano Estado-Região para a melhoria e modernização do RER e para os polos multimodais identificados no Plano de Viagem Urbana da região da Île-de-France;
  • financiamento para o Plano Diretor de Acessibilidade (SDA);
  • o financiamento previsto sob o bilhete de interconexões Grand-Paris no CPER 2015-2020;
  • o financiamento do direito comum da Île-de-France Mobilités;
  • o financiamento mobilizado pelas autoridades locais no âmbito de suas competências em desenvolvimento e gestão rodoviária.