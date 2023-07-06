ReurbanizaçãoGare de Val de Fontenay

Atualizado em
Leitura 2 min
Aprovação da Declaração do Projeto
O cronograma para a implementação do projeto geral deve ser consistente com os prazos para a comissionamento dos projetos de transporte e o cronograma de entrega dos projetos urbanos:
- no médio prazo, com a chegada do Bonde e Ônibus T1 de Marne (TCSP ex-RN34)
- a longo prazo, com a chegada do Metrô 15, do Grand Paris Express, do Metrô 1, além do desenvolvimento de um projeto urbano no setor Péripôle.
Para isso, o projeto foi projetado para ser faseado.
Finanças
O projeto de requalificação do polo da estação Val de Fontenay é dividido em ações de diferentes tipos:
- a dessaturação da estação existente;
- a acessibilidade do RER E e a conexão entre o RER E e o RER A;
- a interconexão com o Metrô 15 (liderado pela Société du Grand Paris) e o Metrô 1 (liderado por um coproprietário do projeto Île-de-France Mobilités e RATP);
- apoio à chegada de projetos estruturais na superfície (Bonde T1).
Assim, o projeto é elegível para vários tickets de financiamento:
- o financiamento previsto no Contrato do Plano Estado-Região para a melhoria e modernização do RER e para os polos multimodais identificados no Plano de Viagem Urbana da região da Île-de-France;
- financiamento para o Plano Diretor de Acessibilidade (SDA);
- o financiamento previsto sob o bilhete de interconexões Grand-Paris no CPER 2015-2020;
- o financiamento do direito comum da Île-de-France Mobilités;
- o financiamento mobilizado pelas autoridades locais no âmbito de suas competências em desenvolvimento e gestão rodoviária.